Эксперты объяснили подорожание услуг сотовой связи

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в следующем году. Аналитики предупреждают, что она подорожает как минимум на 10%. Некоторые из них называют цифру в два и три раза больше, передают «Известия». Например, По оценке Telecom Daily, повышение тарифов будет в пределах на 10–12%. Агентство Content Review считает, что рост составит 15–25%. Причем архивные тарифы подорожают на 30-40 %.

Причин роста цен на сотовую связь множество. Отмена внутреннего роуминга, «закон Яровой», рост курса доллара, активное пользование абонентами мобильного интернета, видеоконтента и других трафикоемких сервисов. Кроме того, по данным аналитиков, россияне начали чаще приобретать дополнительные услуги.

«Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где ее раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включенных минут и растет число включенных гигабайтов – весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными», - перечисляет эксперт Сергей Половников.

Рост цен на тарифы, в основном связаны с подорожанием услуг сотовых компаний, которые стремятся компенсировать свои расходы.