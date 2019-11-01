Москва встала в 9-балльных пробках

Вечер пятницы, 1 ноября, для автомобилистов Москвы выдался сложным. Машины встали в огромных пробках.

По данным портала «Яндекс.Пробки» на 18.20, заторы на дорогах достигли девяти баллов. Практически парализовано движение в центре столицы, «стоят» вылетные магистрали и почти весь МКАД. На карте, размещенной на портале, почти все дороги окрашены в оранжевый или красный цвета.

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В ЦОДД сегодня предупреждали о вечерних пробках на вылетных магистралях и рекомендовали выезжать из города до 15 или после 20 часов, а по городу советовали передвигаться на метро.