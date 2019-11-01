Дорога жизни и смерти: в Уфе дети ходят в школу с фонарями через кладбище и гаражи

В темноте через кладбище и гаражный кооператив - такой путь ежедневно проделывают ученики из поселка Тихая Слобода в Ленинском районе Уфы. По самой короткой дороге до школы они идут два километра. Так как фонарей на ней не установлено, освещать себе путь приходится фонариками.

«Ходят мимо кладбища, мимо гаражного кооператива, а мы переживаем. Встречаем, но получается, конечно, не каждый день. Кто-то один идет, встречает, забирает наших детей и внуков. Очень опасная дорога до школы. Я ее называю дорогой жизни и смерти», - рассказывает председатель уличного комитета Римма Баженова.

По ее словам, за 24 года, которые она живет в поселке, освещение так и не появилось. Жители обращаются в администрацию с просьбой установить фонари. Добивались и школьного автобуса до поселка. Но, по словам Риммы Баженовой, в администрации ответили, что он не сможет там развернуться.

Но на жалобы жителей власти все же отреагировали. Ведущий специалист отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Уфы Рустем Нигматзянов заявил, что поселок включен в программу по модернизации систем наружного освещения. Правда, рассчитана она до 2024 года.