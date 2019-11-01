SuperJet c отказавшим двигателем успешно сел в аэропорту Тюмени
На борту самолета находились 80 человек.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Ямал», у которого после вылета из Тюмени отказал двигатель, успешно приземлился, вернувшись в пункт отбытия. Об этом говорят данные портала flightradars24.
Перед посадкой он некоторое время вырабатывал топливо, совершая круги.
Лайнер авиакомпании «Ямал» выполнял рейс YC811, до ЧП он направлялся в Санкт-Петербург.
Данных о пострадавших и причинах инцидента не поступало.