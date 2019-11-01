СМИ: в деле об убийстве экс-мэра Киселевска появился свидетель

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева появился свидетель, который помогал бывшему чиновнику отбиваться от бандитов. Им оказался работавший в доме Лаврентьева Абдул Сафиуллов.

Сафиуллов помог сотрудникам правоохранительных органов восстановить картину случившегося. Он рассказал, что хозяин дома разбудил его ночью и сказал, что во дворе кто-то ходит. Сафиуллов и Лаврентьев с ружьем вышли на улицу, возле кустов они увидели человека в черной маске и камуфляже.

Неизвестный был вооружен, он открыл стрельбу в их сторону и попал в Сафиуллова. Тот убежал и вернулся на место, когда все стихло. Сафиуллов увидел лежащих на земле хозяина дома и нападавшего, они были мертвы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве, в качестве приоритетной рассматривается версия о разбойном нападении с целью хищения имущества.

Сергей Лаврентьев был мэром Киселевска около 16 лет, со своего поста он ушел в ноябре прошлого года.