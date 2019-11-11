На мосту в Екатеринбурге обнаружили мешок в форме человеческого тела

На одном из пролетов Макаровского моста в Екатеринбурге был обнаружен висящий на веревке мешок, формой напоминающий человеческое тело. Кадры с места ЧП опубликовало издание Е1.

Разбираться, шутка это, или нет, на место прибыли следователи и сотрудники полиции.

«То, что упаковано в черный полиэтилен, действительно очень напоминает очертаниями человеческое тело. Но пакет подозрительно легко раскачивает ветром», - сообщил корреспондент Е1.

Он добавил, что на пакете нанесены какие-то надписи, но прочитать их не представляется возможным.

В свою очередь, в региональном управлении СК отметили, что по факту случившегося проводится проверка.