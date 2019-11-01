Экс-командир ДНР рассказал, что ему обещали за сведения о малайзийском Boeing

Житель самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, который в июне нынешнего года был похищен украинскими спецслужбами, а затем освобожден в рамках обмена пленными между РФ и Украиной, рассказал о своем задержании.

Условия содержания в киевском изоляторе бывший пленный назвал крайне тяжелыми. К нему не допускали врачей, допрашивали без присутствия адвокатов. Питание было крайне скудное, а поначалу не давали даже мыла.

По словам бывшего пленного, его принуждали к даче показаний по делу малазийского Boeing, который был сбит в 2014 году.

«Представитель Генпрокуратуры сказал, что мне не обмен, мне пожизненное светит, но многое будет зависеть от того, что ты ответишь этим товарищам», - вспоминает он.

В случае дачи нужных следователям показаний, по заверению Цемаха, ему обещали освободить его от приговора и предоставить жилье за рубежом.

«Предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то», - добавил он.

Однако мужчина отказался. В рамках обмена ему удалось вернуться в Россию.

Напомним, пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате трагедии погибли 298 человек.