На дом Эво Моралеса напали после его отставки

Эво Моралес, занимавший пост президента Боливии на протяжении почти 14 лет, ушел в отставку. Как заявил политик, он добровольно покинул свой пост, чтобы не допустить насилия в стране. Вину за разгорающийся там гражданский конфликт Моралес возложил на оппозицию.

« Хочу, чтобы народ Боливии знал: я ничего не украл. Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры - госслужащие - не подвергались нападкам и угрозам. Я не хочу продолжения насилия и агрессии. Поэтому я объявляю, что отправил в Законодательное собрание заявление о моей отставке», - заявил он.

Позже Моралес отметил, что несмотря на объявленную отставку, его продолжают преследовать. Дом бывшего главы государства подвергся нападению.

Представители оппозиции тем временем заявили, что полицией выдан ордер на арест Моралеса.

Протесты в стране вспыхнули в середине октября. Поводом для беспорядков стали результаты выборов президента. Согласно подсчету голосов, Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его главный соперник Карлос Меса результаты не признал и вывел людей на улицы.