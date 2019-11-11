Опубликован список самых «пьющих» стран
В ходе исследования организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» на первом месте расположилась Литва - 12,3 литра в год на человека. Россия оказалась на седьмом месте.
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Организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» опубликовала список стран с высоким показателем употребления алкоголя.
Лидером самых «пьющих» стран стала Литва, в которой каждый житель за год употребляет 12,3 литра алкоголя спиртных напитков.
На втором месте расположилась Австрия - 11,8 литра, на третьем - Франция, где на душу населения приходится 11,7 литра.
Россия вошла в десятку списка и оказалась на седьмом месте - 11,1 литра. Этот показатель свидетельствует о том, что с 2007 года в стране значительно сократилось употребление алкоголя.
В рейтинг самых «непьющих» попали Коста-Рика - 3,8 литра, Израиль - 2.6 литра, Турция - 1,4 литра и Индонезия - 0,3 литра.