Опубликован список самых «пьющих» стран

Россия вошла в десятку списка и оказалась на седьмом месте - 11,1 литра. Этот показатель свидетельствует о том, что с 2007 года в стране значительно сократилось употребление алкоголя.

В ходе исследования организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» на первом месте расположилась Литва - 12,3 литра в год на человека. Россия оказалась на седьмом месте.

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