Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американское СМИ рассказало о «худшем кошмаре» для России и Китая

Ирина Егорова
07:09 11.11.2019
По уверению NI, он наступит, если власти США начнут поставлять своим союзникам атомные подводные лодки.
Американское СМИ рассказало о «худшем кошмаре» для России и Китая
© Фото: US Navy globalllokpress

На страницах журнала The National Interest журналист Гарри Казианис рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, реализовать который способны власти США.

Он наступит, если Америка начнет поставлять своим союзникам атомные подводные лодки. По мнению журналиста Гарри Казианиса, США предоставят Австралии свои атомные субмарины класса Virginia. Предложив АПЛ и другим своим союзникам, усилится военная мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что поможет сдерживать Китай в данной части мира.

Эксперты в данной статье отмечают, что вариант с покупкой или арендой Virginia является лучшим для Австралии. Они показывают отличные показатели безопасности. Благодаря обновлению подводного флота Австралия будет иметь больше возможностей для патрулирования обширных территорий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.11.2019, 22:15
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Дата11.11.2019, 05:54
«Искандер-М» совершили марш и уничтожили «противника»: видео
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 17:16
Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха
Дата10.11.2019, 07:30
Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:04 В стране и мире
Видео
Западные СМИ увидели в играющей с мячом белухе «шпиона из России»
07:10 В стране и мире
Опубликован список самых «пьющих» стран
07:09 В стране и мире
Американское СМИ рассказало о «худшем кошмаре» для России и Китая
06:39 В стране и мире
Видео
Бывшего ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения по делу о коррупции
06:31 В стране и мире
В Китай прибыл российский спецназ для участия в учениях стран АСЕАН
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как 4000 лет назад: ученые приготовили ягненка по рецепту древних шумеров
Названы опасные для пожилых людей лекарства
Видео
Усатый нянь: кот спас ребенка и стал героем Сети
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.