Американское СМИ рассказало о «худшем кошмаре» для России и Китая

На страницах журнала The National Interest журналист Гарри Казианис рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, реализовать который способны власти США.

Он наступит, если Америка начнет поставлять своим союзникам атомные подводные лодки. По мнению журналиста Гарри Казианиса, США предоставят Австралии свои атомные субмарины класса Virginia. Предложив АПЛ и другим своим союзникам, усилится военная мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что поможет сдерживать Китай в данной части мира.

Эксперты в данной статье отмечают, что вариант с покупкой или арендой Virginia является лучшим для Австралии. Они показывают отличные показатели безопасности. Благодаря обновлению подводного флота Австралия будет иметь больше возможностей для патрулирования обширных территорий.