Опубликованы новые кадры с Сухаревской, где горит жилой дом

«Звезда» публикует видео, снятое возле жилого дома на Сухаревской, где в одной из квартир произошло воспламенение. На кадрах видно, как пожарные расчеты с выдвижных лестниц ликвидируют огонь.

Возгорание произошло на втором этаже, однако пламя распространилось выше, а также перешло в шахту лифта, из-за чего та обрушилась.

К настоящему моменту огонь локализовали, сообщил «Звезде» источник в экстренных службах. 26 человек были эвакуированы из здания. Трое из них пострадали.