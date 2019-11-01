При пожаре в жилом доме в центре Москвы пострадали пять человек
Пострадавшие люди отравились дымом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пять человек пострадали при пожаре в жилом доме на Большой Сухаревской площади в центре Москвы. По информации регионального управления МЧС, пострадавшие отравились дымом.
«По предварительным данным, в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме на Большой Сухаревской площади пять человек наглотались дыма», - цитирует слова представителя ведомства РИА Новости.
Корреспондент «Звезды» с места происшествия сообщил, что в настоящее время пожар потушен.
Возгорание произошло на втором этаже, позднее огонь распространился на верхние этажи. Также пламя перешло в шахту лифта, из-за чего та обрушилась. Как рассказал наш корреспондент, из здания были эвакуированы 26 человек.