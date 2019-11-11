Лавров заявил о необходимости противостоять попыткам переписать итоги Второй мировой

В своей речи на открытии выставки в Ереване в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне Сергей Лавров отметил, что необходимо противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит постоянное внимание, которое уделяется в Армении сбережению памяти о событиях Великой Отечественной войны.

«Мы едины в понимании необходимости противодействовать попыткам переписать историю, пересмотреть международно признанные итоги Второй мировой войны», - сообщается на сайте ведомства.

Также Лавров добавил, что многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан, во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом в нашем регионе.

Министр прибыл с официальным визитом в столицу Армении вечером 10 ноября.