На выставке в Москве показали надгробие с фотографией актрисы Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус, чей портрет без ее ведома разместили в рекламных целях на надгробной плите, собирается взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб.

«В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», - заявил «Интерфаксу» адвокат артистки Анатолий Кучерена.

Он рассказал, что о скандале стало известно после того, как на выставке похоронных услуг на ВДНХ была выставлена надгробная плита с изображением Асмус.

«Одна из компаний, осуществляющих ритуальные услуги, набралась смелости и нахальства и "опубликовала" на похоронном изделии портрет Кристины в качестве демонстрации современных технических возможностей», - добавил Кучерена.

По словам адвоката, подобное поведение компании является нарушением закона, потому как Гражданский кодекс России предусматривает охрану изображения гражданина. В настоящее время адвокат работает над иском о возмещении морального ущерба, поскольку действия компании потрясли не только актрису, но и ее близких.

Кучерена также выразил надежду на досудебное урегулирование вопроса. В скором времени будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе и выяснена сумма, которую компания предложит в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. Деньги, по словам адвоката, будут направлены в детский дом или в помощь больным детям.

На ВДНХ в Москве проходит выставка ритуальных услуг «Некрополь», на ней экспонируются похоронные принадлежности. На одном из надгробий посетители заметили фотографию здравствующей актрисы Кристины Асмус.

Сначала было заявлено, что появление изображения артистки - совпадение, а на фото изображен другой человек. Но когда был предъявлен точно такой же фотоснимок Асмус, версия поменялась: якобы это фото дал сотруднику компании недобросовестный журналист, чтобы проверить работу гравировального станка.