В Арктике моряки исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки и поклонники регби устроили с белухой матч. Члены экипажа кидали в воду мяч для регби, а кит ловил его и приносил обратно.

Такая игра вызвала опасения у американских ученых, которые посчитали белуху «российским шпионом». На страницах издания Independent высказывается мнение, что дружелюбный кит - это обученный российским ВМФ «шпион». Предполагается, что это специально обученный кит по кличке Хвалдимир, который приплыл к судну, чтобы попросить еды.

Исследователь водных млекопитающих Квад Финн заявил, что поведение белухи неестественное.

«Люди обучили его разным трюкам, в частности приносить предметы в обмен на еду. Он недоедает и из-за этого все еще зависим от людей. Этим и объясняется его поведение, которое принимают за игривость», - комментирует игру белухи Финн.

«Странное» поведение, которое демонстрировал самец, говорит о его привычке общаться с людьми и о том, что он приручен, считают американские эксперты.