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Ученые узнали последний маршрут «ледяной мумии»

Александра Арсентьева
17:38 01.11.2019
Останки древнего человека нашли туристы на севере Италии в районе Эцтальских Альп.
Ученые узнали последний маршрут «ледяной мумии»
© Фото: Thilo Parg, Wikimedia

Ученые узнали последний маршрут Этци - древнего человека, который погиб около 5 300 лет назад в Альпах и превратился в ледяную мумию.

В этом исследователям помог мох, частички которого вмерзли в тело Этци, когда он умер. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Ледяную мумию в 1991 году нашли туристы на севере Италии в районе Эцтальских Альп. Она находилась на высоте 3,2 тысяч метров над уровнем моря. Благодаря низкой температуре тело древнего человека хорошо сохранилось.

По словам антропологов, ему удалось дожить примерно до 45 лет. В те времена это был очень солидный возраст. Этци был хорошо одет и обут, при нем были медный топор, набор снаряжения для стрельбы из лука, а также набор для разведения огня.

Ученые исследовали ледяную мумию и получили много сведений о древнем человеке. Специалисты спорят о причинах смерти Этци. По одной версии, его убили альпийские горцы, по другой - он погиб от переохлаждения. Антропологи выяснили, какими болезнями страдал древний человек, а также узнали меню его последней трапезы.

Новое исследование ученые посвятили видам мха - его исследователи обнаружили в кишечнике и на одежде Этци. Их оказалось не меньше 75 видов, из них около 30% происходят из того же района, где обнаружили мумию древнего человека.

Оставшиеся 70% позволили понять, что последний путь Этци проходил через долину Шнальсталь. В других долинах, которые расположены неподалеку, таких видов мха не было. В настоящее время в этой долине расположен популярный горнолыжный курорт. А некоторые виды мхов, которые были распространены во время жизни Этци, растут там до сих пор, сообщает «Российская газета».

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