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Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Сирии

Дарья Михалина
17:22 01.11.2019
Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку в нескольких крупных населенных пунктах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции провел первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. В его ходе был пройден маршрут длительностью 110 километров.

В составе патруля были бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы. Безопасность колонны обеспечил российский бронетранспортер БТР-82.

За четыре часа военные провели патруль от таможенного перехода Дербесия на глубине 6 километров от сирийско-турецкой границы и обратно. За это время полиция проверила обстановку в нескольких населенных пунктах.

Совместное патрулирование проходило в соответствии с подписанным в Сочи Меморандумом, заключенным между РФ и Турцией.

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