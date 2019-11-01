Жители Нарьян-Мара продолжают нести цветы и игрушки к детсаду, где был убит ребенок

У детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, появился стихийный мемориал. Местные жители несут к ограждению дошкольного учреждения цветы и игрушки. Многие из них не могут сдержать слез.

Трагедия произошла 31 октября. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в здание и ударил шестилетнего мальчика ножом. От полученной травмы ребенок скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям, расследование лично контролирует председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемого в убийстве мужчину арестовали. Кроме того, задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который охранял детский сад.