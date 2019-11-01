Обрушилась шахта лифта жилого дома: кадры крупного пожара в центре Москвы
Пожар начался на втором этаже, затем огонь частично перешел на третий и четвертый этажи и в шахту лифта.
© Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, Вконтакте © Фото: msk_today, Вконтакте
Крупный пожар разгорелся в жилом доме в центре Москвы.
Пламя охватило здание в районе станции метро Сухаревская. Ликвидировать огонь прибыли 10 расчетов пожарных. Сотрудники коммунальных служб занимаются отключением электричества и газа в здании.
Кадры с места ЧП очевидцы публикуют в Сети.
Более двух десятков жильцов эвакуировали. Как сообщает «360», из-за воспламенения обрушилась лифтовая шахта.
Сейчас в районе Сухаревской образовалась пробка. Дополнительные наряды ГИБДД были отправлены на место для регулировки движения.