Бывшего ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения по делу о коррупции

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате. Также его лишили звания полковника.

В 2016 году против экс-ректора ДВФУ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата»). Еще шесть человек обвиняются по данному уголовному делу, двое подозреваемых уже признали свою вину.

«Именно Иванец, являясь ректором университета и достоверно зная, что часть работ по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы "Электронный университет" в полном объеме не была выполнена, 15 сентября 2015 года противоправно и безвозмездно перечислил на расчетный счет подрядной организации ООО "Современный университет" денежные средства вуза свыше 17 млн рублей», - рассказал «Звезде» помощник председателя Тихоокеанского флотского суда Максим Волков.

Иванец вину не признал. Защита осужденного намерена обжаловать приговор.