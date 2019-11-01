В Риге демонтировали памятник героям-подводникам Балтики

Памятник советским героям-подводникам Балтики, который располагался рядом со Штабом морских сил Латвии в Риге, демонтирован.

Как передает Sputnik Латвия, его вывезли ночью, местные жители обнаружили пропажу утром.

На территории страны множество подобных монументов. Обычно их ставили возле военных частей, после вывода российских войск за некоторыми из них продолжали ухаживать.

Как рассказал латвийский историк Александр Ржавин, памятник героям-подводникам в Даугавгриве не был запущен - общественники из объединения моряков заботились о нем.