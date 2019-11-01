Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Риге демонтировали памятник героям-подводникам Балтики

Александра Арсентьева
16:43 01.11.2019
Местные жители обнаружили пропажу монумента утром.
В Риге демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
© Фото: oksana.shkola.7, Facebook

Памятник советским героям-подводникам Балтики, который располагался рядом со Штабом морских сил Латвии в Риге, демонтирован.

Как передает Sputnik Латвия, его вывезли ночью, местные жители обнаружили пропажу утром.

На территории страны множество подобных монументов. Обычно их ставили возле военных частей, после вывода российских войск за некоторыми из них продолжали ухаживать.

Как рассказал латвийский историк Александр Ржавин, памятник героям-подводникам в Даугавгриве не был запущен - общественники из объединения моряков заботились о нем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.11.2019, 14:22
В июле по всей России начнет действовать налог для самозанятых
Дата01.11.2019, 12:04
Шойгу подвел итоги боевой подготовки Российской армии за летний период
Дата30.10.2019, 15:22
Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата01.11.2019, 16:39
Две подлодки в один день: в Петербурге заложили субмарины «Уфа» и «Магадан»
Дата01.11.2019, 09:41
Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:50 В стране и мире
Видео
Боевое крещение за 222 дня: как «Палладу» проводили в кругосветное путешествие
16:48 В стране и мире
Видео
Обрушилась шахта лифта жилого дома: кадры крупного пожара в центре Москвы
16:43 В стране и мире
В Риге демонтировали памятник героям-подводникам Балтики
16:39 ОПК
Видео
Две подлодки в один день: в Петербурге заложили субмарины «Уфа» и «Магадан»
16:33 В стране и мире
Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Казань
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Страдающий от онкологии телеведущий рассказал о первых симптомах рака
Видео
Олениха зашла в салон красоты и довела его сотрудницу до истерики: видео
В Петербурге показали характеристику КГБ на молодого Путина
Видео
Неравный бой: крыса выстояла в поединке с кошкой и собакой
Видео
Подводник назвал вероятные причины гибели найденной на дне Балтики субмарины
Видео
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.