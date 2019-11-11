В Китай прибыл российский спецназ для участия в учениях стран АСЕАН
Спецназ Восточного военного округа примет участие в международных антитеррористических учениях, основная фаза которых запланирована на вторую половину ноября.
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Для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН в Китай прибыл спецназ российского Восточного военного округа. Основная часть учений запланирована на вторую половину ноября.
Участникам предстоит освобождать заложников в различных условиях – зданиях, автобусах и пассажирских самолетах, а также произвести десантирование с вертолетов и боевые стрельбы из стрелкового оружия.
«Представители ВВО уже приступили к тренировкам для отработки предстоящих действий в составе международной антитеррористической группировки», - сообщили в Минобороны РФ.
В ходе учений российский спецназ выполнит рейды в городских условиях, в том числе, будет отработана ситуация с возможным использованием химических отравляющих веществ.