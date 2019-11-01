Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Казань

Стало известно, сколько будет стоить проезд по скоростной трассе Москва - Казань. О ценах рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, стоимость проезда для легкового автомобиля будет составлять максимум 2,5 тысяч рублей, для грузового - 6-7 тысяч.

«Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать», - заявил Петушенко.

Он добавил, что наибольшая скорость на трассе при хорошей погоде может составить 150 километров в час.

«Сегодня законодательством предусмотрено 110 километров, мы сейчас в летний период рассматриваем скоростные трассы под 130 километров в час», - цитирует главу «Автодора» РИА Новости.

Петушенко также добавил, что на трассе Москва - Казань будут применяться решения для «умных дорог».

Строительство дороги начнется с 2020 года. Завершить все работы планируется к 2027 году, заявил сегодня также вице-премьер Максим Акимов.