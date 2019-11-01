Боевое крещение за 222 дня: как «Палладу» проводили в кругосветное путешествие
Российский парусный фрегат «Паллада» 1 ноября отправился из Владивостока в кругосветное путешествие. Оно приурочено к 75-летию Великой Отечественной войны и 200-летию открытия Антарктиды.
Проводы «Паллады» в Приморье - всегда праздник, на набережную пришли родственники членов экипажа, там же состоялось выступление военно-морского оркестра.
Для «Паллады» - это будет уж третье кругосветное путешествие. Экипаж проведет 222 дня в море, совершит девять заходов в иностранные порты. И летом 2020 года вернется обратно в порт приписки - Владивосток.
«Я первый раз иду в море сейчас. Конечно страшно. Не знаю что от себя ждать. Боюсь я качки или не боюсь. Но это все придется пройти», - описал свои эмоции курсант Камчатского Государственного Технического университета Никита Чернов.
Всего в этой экспедиции на борту - больше сотни курсантов со всех российских училищ. Кругосветка - настоящее боевое крещение, поскольку за почти восемь месяцев похода участники получат плавательный ценз, который даст право работать на любых судах, а для тех кто идет впервые - возможность понять, подходит ли ему ремесло.
По плану экспедиции, «Паллада» выйдет из Владивостока, затем, следуя по маршруту через Тихий океан, обогнет мыс Горн и выйдет в Южную Атлантику. В этой точке экспедиции парусник попробует максимально близко подойти к Антарктиде. Затем фрегат обогнет Южную Африку и проследует до Владивостока.
В этом году этот маршрут посвятили 200-летию открытию Антарктиды знаменитыми путешественниками - Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Продолжая традиции первооткрывателей, «Паллада» частично повторяет их маршруты.
«Время от времени возникают споры, кто же открыл Антарктиду. Но, чтобы лишний раз не трогать тему: русские открыли и русские подтверждают это открытие. Как и 200 лет, назад русский флаг пройдет в Атлантических водах», - отметил капитан «Паллады» Николай Зорченко.
Во время нынешней экспедиции к «Палладе» на разных этапах присоединяться два барка - «Седов» и «Крузенштерн». Экипажи совершат совместный переход до островов Южной Георгии, где им предстоит совместная гонка на парусах.
На протяжении всего маршрута безопасность экспедиции будут обеспечивать ВМФ России, а следить за местоположением парусников в режиме реального времени будут судовые земные станции спутниковой системы «Гонец».