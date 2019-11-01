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Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ готов вернуть более 6 млрд рублей

Дарья Михалина
16:24 01.11.2019
Бывший начальник отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ готов вернуть более 6 млрд рублей
© Фото: Наталья Селиверстова , РИА Новости

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют в получении крупной взятки, частично признал судебные требования.

«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысячи долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов», - сообщил его адвокат Владимир Михайлов.

Кроме того, у подозреваемого будут изъяты автомобиль, часы и дорогостоящие запонки.

В общей сложности, у Черкалина будет конфисковано 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов, 8,5 миллиона евро, сообщает РИА Новости.

Остальные требования, в том числе и требование изъять квартиру, экс-полковник не признает.

Напомним, Черкалин был задержан в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки на сумму в 850 тысяч долларов. Кроме того, были задержаны и его бывшие коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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