Россиян ждет «розовая зима»
По прогнозам синоптиков, декабрь, январь и февраль будут не очень холодными.
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Жителей России в этом году ждет «розовая» зима. Об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что декабрь, январь и февраль будут не сильно холодными, температура воздуха будет держаться около или выше нормы.
«Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом», - приводит слова синоптика «Интерфакс».
Вильфанд добавил, что этот неформальный термин употребляет с опаской. По его словам, используя яркие выражения, метеорологи пытаются подыграть журналистам. Сам он не является сторонником такого общения.