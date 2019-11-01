Россиян ждет «розовая зима»

Жителей России в этом году ждет «розовая» зима. Об этом на пресс-конференции заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что декабрь, январь и февраль будут не сильно холодными, температура воздуха будет держаться около или выше нормы.

«Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом», - приводит слова синоптика «Интерфакс».

Вильфанд добавил, что этот неформальный термин употребляет с опаской. По его словам, используя яркие выражения, метеорологи пытаются подыграть журналистам. Сам он не является сторонником такого общения.