Россияне проверили свои знания о культуре и традициях регионов страны
По правилам, за 45 минут Большого этнографического диктанта нужно было ответить на 30 вопросов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В преддверии Дня народного единства россияне написали Большой этнографический диктант. Акция прошла уже в четвертый раз.
В этом году в регионах страны работали 5,5 тысяч площадок - это больше, чем в 2018-м. Главная цель тестирования - рассказать о культуре и традициях народов страны.
В заданиях затрагиваются такие темы, как национальная одежда, кухня, танцы и эпос. Проверить свои знания может любой желающий - те, кто не успел на очный экзамен, еще могут пройти его онлайн.
По правилам, за 45 минут нужно ответить на 30 вопросов. 20 из них - общие, а еще 10 относятся к конкретному региону.
Результаты этнографического диктанта объявят в середине декабря.