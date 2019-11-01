Россияне проверили свои знания о культуре и традициях регионов страны

В преддверии Дня народного единства россияне написали Большой этнографический диктант. Акция прошла уже в четвертый раз.

В этом году в регионах страны работали 5,5 тысяч площадок - это больше, чем в 2018-м. Главная цель тестирования - рассказать о культуре и традициях народов страны.

В заданиях затрагиваются такие темы, как национальная одежда, кухня, танцы и эпос. Проверить свои знания может любой желающий - те, кто не успел на очный экзамен, еще могут пройти его онлайн.

По правилам, за 45 минут нужно ответить на 30 вопросов. 20 из них - общие, а еще 10 относятся к конкретному региону.

Результаты этнографического диктанта объявят в середине декабря.