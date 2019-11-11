Члены Общественного совета при МО РФ посетили Сирию

Председатель Общественного совета при Министерстве обороны Павел Гусев на базе Хмеймим впервые. Вместе с экспертами он оценивает условия, в которых служат российские военные.

«Если солдат, офицер уверен, что тылы у него крепкие, что он, придя с боевой задачи, может и помыться в бане, и принять душ, переодеться в чистое, отдохнуть. Это очень важно для его психологической разгрузки. И та нагрузка, которая на нем лежит, она с него сходит, и это очень важно», - отметил Павел Гусев.

Делегация Общественного совета уже побывала на российских военных базах в Таджикистане, Киргизии, Армении, но в Сирии экспертам пришлось задержаться. Посетили заставы, где несут службу наши военные полицейские. И, конечно, пообщались с бойцами.

«Я воевал в Афганистане, там та же территория, что в Сирии. Широта, та же погода, те же задачи, та же техника, но уже на совершенно другом уровне. Это уже небо и земля. Да даже, когда я был четыре года назад здесь, все конкретно изменилось. Бытовые условия, созданные для личного состава, не только для офицеров и командного состава, но и для рядовых солдат и матросов, созданы просто идеальные. Все продумано до мелочей. Питание разнообразное, полнокаллорийное, полезное», - рассказал член общественного совета при МО РФ Герой Советского Союза Валерий Востротин.

Помимо прочего, питание у военных еще и свое: фруктовый сад - настоящая гордость российских моряков. Первые саженцы в Тартусе посадили еще в 1986 году, и сегодня на двух гектарах растут практически все южные сорта плодовых деревьев. Свежие фрукты всегда на столе у солдат и офицеров.

Новый судоремонтный комплекс пункта базирования, который показали делегации, достроят в ближайшее время. Когда его введут в строй, оперативный ремонт кораблей, выполняющих задачи в Сирийской Арабской Республике, перестанет быть проблемой.

Визит делегации заканчивается в Хмеймиме. Это не просто инспекция - увиденное эксперты, за плечами у которых опыт работы в боевых условиях, проанализируют, и подготовят доклад для министра обороны со своими предложениями.