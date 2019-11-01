Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии

Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. Заседание Совбеза прошло 1 ноября.

Собравшиеся, в частности, затронули вопросы работы Конституционного комитета Сирии, который накануне начал свою работу в Женеве. В ходе заседания ему была дана положительная оценка.

Также члены Совбеза России выразили надежду на то, что работа органа будет продолжаться без какого-либо давления со стороны третьих государств, а судьбу республики будут решать сами сирийцы.

Из других тем, обсуждавшихся на заседании Совбеза РФ, стоит отметить вопрос реализации крупных международных проектов, в том числе строительство газопроводов.