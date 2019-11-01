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МИД подсчитал объемы незаконно вывозимой США из Сирии нефти

Дарья Михалина
15:52 01.11.2019
Американцы контрабандой вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов, сообщила Мария Захарова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Benjamin Hiller, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

США ежемесячно вывозят нефть из Сирии. Причем осуществляется это незаконно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц», - утверждает дипломат.

Она добавила, что покидать эти территории в ближайшее время они не планируют. Свою деятельность, по словам Захаровой, Штаты прикрывают борьбой с террористами. Дипломат припомнила заявления Пентагона о том, что все боевики в Сирии ликвидированы.

«Не очень все срастается в американской позиции», - рассуждает она.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и готовы ответить силой тем, кто попытается захватить территории.                                                                                  

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