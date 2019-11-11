МИД заявил об отказе покидать Договор по открытому небу вслед за США

Россия не будет выходить из Договора по открытому небу, даже если США разорвет соглашение. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в ведомстве сомневаются, что США приостановят действие документа. Тем не менее, дипломаты рассматривают различные вероятные сценарии.

«Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», - считает Рябков.

Заместитель министра подчеркнул в разговоре с «Известиями» важность документа, стабилизирующего современные процессы. Он добавил: российская сторона надеется, что США останутся в диалоге.

О планах выхода из Договора по открытому небу США сообщили в октябре. Обеспокоенность выразил член конгресса Элиот Энгел, который заявил, что документ дает Пентагону возможность «следить за военными перемещениями в России». Письмо с протестом на имя советника президента по нацбезопасности он направил в Белый дом.