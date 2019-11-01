Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс»

В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом этой страны. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе и где находится Донбасс», - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия участвовать в восстановлении Донбасса, Песков подчеркнул, что все зависит от того, как в этом регионе будет развиваться ситуация.

О желании обязать Россию финансировать восстановление Донбасса ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр объяснил свою позицию тем, что считает невозможным и недопустимым взимание с граждан Украины средств на восстановление не подконтрольных Киеву территорий.