Пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Домодедово: видео допроса

В московском аэропорту Домодедово пассажира, летевшего в Куляб (Таджикистан), сняли с рейса. Дело в том, что мужчина зашел в самолет в нетрезвом виде.

Он нецензурно выражался, приставал к остальным пассажирам и не реагировал на замечания экипажа. Тогда бортпроводники доставили неадекватного пассажира в управление МВД.

В ходе допроса авиадебошир признался: он не помнит, что произошло, так как был сильно пьян.

Пассажиру назначен административный арест на 5 суток, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.