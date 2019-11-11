В Боливии арестовали главу избирательного суда и ее заместителя

Полиция Боливии по приказу МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда, а также нескольких руководителей его областных подразделений. Их обвиняют в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств.

Речь идет о подделке документов, манипулировании информацией, изменении и сокрытии результатов, избирательных списков, а также злоупотреблении служебным положением, сообщило государственное Боливийское информационное агентство.

Президент страны Эво Моралес был переизбран на четвертый срок. Но десятого ноября на фоне массовых беспорядков назначил новые выборы, а после ушел в отставку. Сразу за ним свои должности оставили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.

Полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса, который тот назвал незаконным.