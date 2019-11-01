Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Льва Пономарева

Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека» Льва Пономарева, удовлетворив тем самым иск Министерства юстиции.

«Ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"», - цитирует судью корреспондент РИА Новости.

Минюст в своем иске обосновывал требованием тем, что признанное иностранным агентом движение не раз нарушало закон и привлекалось к административной ответственности.

Лев Пономарев с претензиями к его движению не согласен и ранее заявлял, что будет оспаривать требования Минюста.

На сайте движения после вынесения вердикта появилась информация, что решение суда будет обжаловано в течение месяца.

Движение «За права человека» действовало в России с 1997 года.