Зимы не будет: синоптики пообещали тепло в центральной России
На ближайшей неделе температура воздуха будет превышать норму на 5-10 градусов.
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Приближения зимы в центральной части России пока не ожидается. В этом заверил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На текущей неделе температура воздуха будет выше нормы на 5-10 градусов.
«До конца следующей недели зимы не просматривается. Снежный покров и близко не видно пока», - заявил Вильфанд.
Как пояснил синоптик РИА Новости, с точки зрения метеорологии, зимняя погода означает температуру ниже нуля и снег.