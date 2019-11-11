Полиция Боливии получила ордер на арест Эво Моралеса

Полицейские Боливии получили ордер на арест подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил лидер акций протеста Луис Фернандо Камачо.

«Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре», - написал Камачо.

В свою очередь, Моралес на своей странице в соцсети отметил, что выданный полиции ордер на его задержание не является законным.

«Я сообщаю всему миру и боливийскому народу, что один из служащих полиции публично объявил, что ему дали указания на мое задержание, согласно незаконному ордеру», - написал президент.

Напомним, Моралес объявил о своей отставке вечером десятого ноября на фоне массовых беспорядков, которые длятся с конца октября. Вслед за ним со своих постов ушли вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.