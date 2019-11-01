«Минск любит вас!»: фанаты Пугачевой заполонили вокзал, куда прибыла звезда

Алла Пугачева прибыла в Белоруссию, где впервые за долгое время артистка выступит с концертом.

На вокзале певицу встречали ее самые преданные фанаты. С цветами и подарками они собрались на платформе. Немного пообщавшись с поклонниками, Примадонну проводили до машины.

Кадры с места публикует Sputnik Беларусь.

Концерт Пугачевой в Минске состоится 2 ноября. Он пройдет на самой большой площадке Белоруссии. Примадонна призналась: от волнения перед каждым выступлением она практически «умирает».