«Минск любит вас!»: фанаты Пугачевой заполонили вокзал, куда прибыла звезда
Перед отъездом певица призналась, что сильно волнуется перед выступлением, которое состоится 2 ноября.
© Видео: Sputnik Беларусь © Фото: Sputnik Беларусь
Алла Пугачева прибыла в Белоруссию, где впервые за долгое время артистка выступит с концертом.
На вокзале певицу встречали ее самые преданные фанаты. С цветами и подарками они собрались на платформе. Немного пообщавшись с поклонниками, Примадонну проводили до машины.
Кадры с места публикует Sputnik Беларусь.
Концерт Пугачевой в Минске состоится 2 ноября. Он пройдет на самой большой площадке Белоруссии. Примадонна призналась: от волнения перед каждым выступлением она практически «умирает».