Пожары и грабежи: в Боливии продолжаются беспорядки после отставки президента

Боливийцы, поддерживающие левую партию «Движение к социализму», напали на автобусный парк в Ла-Пасе и подожгли транспортные средства.

Кадры крупного пожара опубликованы в Сети. Огонь уничтожил как минимум 15 автобусов.

Офис при автобусном парке был разграблен. Как передает слова очевидцев Los Tiempos, протестующие вынесли всю мебель и электроприборы. Таким образом они выражают непринятие оппозиционеров Карлоса Меса и Луиса Фернандо Камачо, которых они обвиняют в организации государственного переворота.

Беспорядки и митинги в Боливии длятся несколько недель. Негодование народа вызвали результаты подсчета голосов на прошедших выборах президента. По причине массовых протестов в стране ввели чрезвычайное положение, после чего глава страны Эво Моралес заявил о своей отставке.