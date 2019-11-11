Оппозиционный сенатор объявила себя главой Боливии

Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес сообщила, что полномочия главы государства переходят к ней после отставки всего руководства страны.

«Я буду в понедельник в Ла-Пасе, чтобы официально взять на себя ответственность в соответствии с порядком преемственности», - цитирует Аньес Cronica Viva.

Ранее об уходе в отставку заявили президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.

Согласно Конституции страны, Аньес оказалась первой в списке кандидатов на должность исполняющего обязанности лидера Боливии.

Напомним, 25 октября Высший избирательный суд Боливии объявил о победе Моралеса на выборах. Это возмутило не только оппозицию, но и организацию американских государств, которая выступала в качестве наблюдателя. После этого в ряде городов начались акции протеста.