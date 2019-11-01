Росгвардия рассказала подробности задержания подозреваемого в убийстве мальчика в Нарьян-Маре
Мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, был задержан сотрудниками ведомства, приехавшими по сигналу тревоги.
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Сотрудники вневедомственной охраны, задержавшие подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара «Сказка», незамедлительно прибыли после получения тревожного сигнала.
«На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из детского сада по улице 60 лет СССР. Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали вооруженного ножом злоумышленника, напавшего на ребенка», - передает ТАСС слова официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Трагедия произошла днем 31 октября. Мужчина в возрасте 36-лет в состоянии алкогольного опьянения вошел в детский сад и ударил мальчика ножом, от полученных травм ребенок скончался на месте.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.