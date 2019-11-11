Спасение доцента СПбГУ из Мойки показали СМИ

В Сети появились кадры спасения из реки Мойка мужчины. На них можно разглядеть, как его достают из воды. На место прибыла скорая, а также спасатели на катере.

Ролик публикует паблик Mash. По его данным, на видео запечатлен доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил собственную студентку, а позже попытался избавиться от тела, выбросив останки в реке.

О трагедии СМИ сообщили 9 ноября. Как рассказали в СК, в тот день правоохранители вытащили из реки Мойка мужчину. Рядом с ним был обнаружен рюкзак, а в нем лежали оружие и останки девушки. Имя преступника следователи не раскрыли.

Тем не менее, как утверждают журналисты, профессор Соколов уже сам признался в содеянном.