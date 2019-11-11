Спасение доцента СПбГУ из Мойки показали СМИ
По словам журналистов, историк упал в воду после того, как пытался избавиться от останков жертвы.
© Видео: Mash © Фото: Mash
В Сети появились кадры спасения из реки Мойка мужчины. На них можно разглядеть, как его достают из воды. На место прибыла скорая, а также спасатели на катере.
Ролик публикует паблик Mash. По его данным, на видео запечатлен доцент СПбГУ Олег Соколов, который убил собственную студентку, а позже попытался избавиться от тела, выбросив останки в реке.
О трагедии СМИ сообщили 9 ноября. Как рассказали в СК, в тот день правоохранители вытащили из реки Мойка мужчину. Рядом с ним был обнаружен рюкзак, а в нем лежали оружие и останки девушки. Имя преступника следователи не раскрыли.
Тем не менее, как утверждают журналисты, профессор Соколов уже сам признался в содеянном.