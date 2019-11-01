Курды выступили против контроля США над нефтяными месторождениями

Сирийские курды не хотят, чтобы Соединенные Штаты контролировали нефтяные месторождения в регионе. Об этом заявила председатель исполкома Сирийского демократического совета Сирии Ильхам Ахмед.

«Мы не хотим, чтобы американцы контролировали эти месторождения», - заявила она РИА Новости. «Это просто обсуждение, на месте ничего не происходит», - отметила Ахмед, отвечая на вопрос, проводятся ли по этому поводу обсуждения с США.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Штаты будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и, если их попытаются захватить, будут отвечать силой. Он отметил, что солдаты США не собираются туда пускать ни Россию, ни сирийских военных.

Президент Сирии Башар Асад, в свою очередь, комментируя ситуацию вокруг сирийской нефти, не без иронии назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. По словам Асада, Трамп, в отличие от предшественников, всегда открыто заявляет о том, что собирается сделать: например, он прямо высказывается о том, что хочет контролировать нефтяные месторождения в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что намерение Соединенных Штатов эксплуатировать нефтяные месторождения на территории Сирии является незаконным и Москва в контактах с Вашингтоном будет отстаивать эту позицию.

Девятого октября Турция объявила о проведении операции «Источник мира» на севере Сирии, которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. В документе, в частности, говорится о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут содействовать выводу курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов закончен досрочно. После этого должно стартовать совместное российско-турецкое патрулирование на расстоянии до 10 километров от границы к востоку и западу от района операции Турции, кроме населенного пункта Камышлы.