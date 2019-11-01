Микрозаймы под залог жилой недвижимости отныне запрещены

С 1 ноября вступает в силу закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать людям кредиты под залог жилой недвижимости - домов, квартир или доли в общем имуществе. Сделано это было, чтобы предотвратить ситуации с мошенничеством, когда заемщики лишаются жилья, стоимость которого кратно превосходит сумму кредита.

Корреспондент «Звезды» Даниил Левин пообщался с тем, кто остался таким образом без крыши над головой.

«Я его (долг) готова была выплачивать и выплачивала. И гасила - 647 тысяч, сразу оплатила проценты годовые. Но однако лишилась своей недвижимости - своей квартиры», - рассказала Наталья Смельницкая, одна из пострадавших в подобной «афере».

По словам женщины, все произошло из-за документов, которые ее обманом вынудили подписать.

С такой же проблемой столкнулась и Оксана Мухина, которая взяла деньги в микрокредитной организации, но под залог своей доли в квартире. Теперь, отмечает потерпевшая, в этих стенах чувствовать себя как дома она не может.

«Они начали звонить, они начали писать, они начали угрожать, что "суд мы выиграем", "мы сюда к вам подселим товарищей, которые устроят здесь райскую жизнь"», - рассказала Оксана.

И эти две женщины - далеко не единственные, кто взял заем, а в итоге остался без крыши над головой.

«Можно говорить о тысячах дел, когда, к сожалению, забирались квартиры. Причем, это происходит по всей России», - констатировал в беседе со «Звездой» председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По закону, действовавшему ранее, микрофинансовая организация имела все права на то, чтобы забирать жилье в обеспечение предоставленного займа. Чтобы обезопасить жителей от риска лишиться квартиры, сегодня вступает в силу закон о полном запрете кредитов под залог жилья.

Такое серьезное ограничение не коснется тех клиентов микрофинансовых организаций, которые хотят получить деньги под залог нежилых квадратных метров. И в целом речи о дальнейшем ужесточении правил для работы таких фирм нет.

По мнению экспертов, возможность воспользоваться услугами компаний по кредитованию необходима. Главное, чтобы соблюдались все правила.

«80% бизнеса микрофинансового являлся такой полукриминальной финансовой деятельностью, а где-то совсем криминальной. Данный закон, который сейчас вступит в силу, он естественно будет его регламентировать. Будем так говорить, отделит мух от котлет. То есть мошенников, бандитов, и соответственно, честных бизнесменов», - полагает комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства Сергей Лобанов.

Однако тем, кто, как Оксана Мухина и Наталья Смельницкая, уже лишился своего жилья, новый закон, увы, не поможет. Свои права им и дальше придется отстаивать в суде.

Впрочем, по мнению экспертов, шансов вернуть свои квартиры у них не так много. Ведь по документам микрозаймовые организации действовали абсолютно законно.