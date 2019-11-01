В июле по всей России начнет действовать налог для самозанятых

С 1 июля 2020 года в России может начать действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

Уже около 250 тысяч человек получили статус самозанятых в четырех пилотных регионах. По словам министра финансов Антона Силуанова, власти изучают опыт реализации эксперимента, после чего будет доработана система администрирования, пишет РИА Новости.

«Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», - заявил Силуанов.

Программа в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Большинство среди зарегистрировавшихся самозанятых работают строителями, таксистами, врачами или портными.

С 1 июля следующего года эксперимент распространится и на Петербург, Ленинградскую, Новосибирскую, Челябинскую, Самарскую области, ЯНАО, ХМАО, Красноярский и Пермский края, а также остальные регионы России.

Программа предполагает, что предприниматели с доходом до 200 тыс. рублей в месяц, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, перечисляют с доходов 4% при работе с физлицами и 6% - с компаниями.