Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока - 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны Евросоюза, поддержавшие проект строительства газопровода «Северный поток - 2», по сути «оплачивают» новые вооружения для армии России.

«Как без обиняков говорят многие люди, благодаря "Северному потоку - 2" на европейские деньги Россия закупает новые вооружения. Так что меня очень разочаровывает тот факт, что подобный проект получает заметную поддержку со стороны ключевых государств - членов ЕС», - цитирует Моравецкого Financial Times.

Он также раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона, который в интервью The Economist сообщил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга», отметив, что не уверен в приверженности всех его членов пятой статье устава НАТО о принципе коллективной обороны.

Кроме того, Моравецкого возмутило желание Парижа вести диалог с Москвой.

«Северный поток - 2» прокладывают по дну Балтийского моря от России до Германии. Он должен обеспечить поставки газа в Европу. Против этого проекта выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится лишиться транзита российского газа. Протестуют и США, планирующие продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ.