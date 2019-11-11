Под цвет куртки: мужчина в розовом попытался украсть розовое дерево в Сочи

Необычный инцидент произошел в Сочи. Там мужчина попытался украсть искусственное дерево, расположенное на террасе кафе.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина подбегает к растению и пытается схватить горшок. Однако тот оказался слишком большим и тяжелым. Тогда злоумышленник решает попросту выдернуть дерево с корнем, после чего убегает с «добычей».

Тем не менее, один сотрудник заведения вовремя заметил пропажу и бросился в погоню за вором. Чтобы спастись, мужчине пришлось бросить «трофей» на полпути.