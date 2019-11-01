СМИ: воспитатели детсада в Нарьян-Маре пытались помешать мужчине совершить убийство

Во время нападения на ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре две воспитательницы пытались помешать злоумышленнику.

Как пишет Baza, когда мужчина поднялся на третий этаж детсада, у входа в спальню его заметили две воспитательницы. Они увидели в руках у мужчины нож и попытались помешать ему зайти к детям. Подозреваемый оттолкнул их, и воспитательницы побежали на первый этаж за охранником. Когда тот поднялся, было уже поздно - злоумышленник уже нанес шестилетнему мальчику смертельную рану.

Трагедия в детсаду произошла 31 октября. Пьяный мужчина вошел в здание дошкольного учреждения и ударил ножом ребенка, от полученных травм мальчик скончался на месте.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве. Кроме того, был задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который охранял помещения детского сада.