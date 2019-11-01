Московских водителей предупредили о пробках и гололедице

Московским водителям посоветовали заранее планировать поездки вечером 1 ноября в связи с осложнением дорожной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы, в вечерний час пик в столице прогнозируется ухудшение погоды, поэтому может увеличиться количество аварий. Эксперты предупреждают, что ожидаются затруднения в движении на дорогах в сторону области, а также на МКАД и Третьем транспортном кольце.

«ЦОДД рекомендует заранее спланировать вечерние поездки по городу. В сторону области лучше выезжать до 15:00 либо уже после 20:00. В час пик быстрей будет на городском транспорте», - посоветовали в пресс-службе.

Специалисты напомнили, что при управлении личным транспортом автомобилисты должны быть внимательными и помнить о тормозном пути. По данным синоптиков, в Москве ожидаются небольшие осадки, а местами образуется гололедица. Температура вечером 1 ноября составит около нуля градусов.

Водителям также настоятельно рекомендовали переобуть авто на зимнюю резину либо передвигаться на общественном транспорте.