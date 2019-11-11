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Блумберг против Трампа: голливудский сценарий на политической арене США

Мария Осипова
03:45 11.11.2019
Пока импичмент не работает и «Украинагейт» не действует, демократы решили бороться с Трампом собственным Трампом.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Sonia Moskowitz, Michael Reynolds, globallookpress

В Соединенных Штатах схватка демократов с республиканцами становится все виртуозней. В драку, пока виртуальную,  втягиваются все новые персонажи.

Так, о готовности принять участие в будущих выборах, на неделе заявил бывший мэр Нью-Йорка, один из богатейших людей Америки Майкл Блумберг. Мера отчасти вынужденная, как сообщается, на такой шаг он идет исключительно, чтобы не допустить переизбрания на новый срок Дональда Трампа.

«Трамп имеет за плечами несколько банкротств, тысячи судебных исков, разгневанных держателей акций. Хочет управлять страной так же, как он управляет бизнесом? Боже, помоги нам», - заявил Блумберг.

Готов присоединиться к выборами и американский рэпер Канье Уэст. Он тоже подтвердил, что пойдет в президенты. Правда, только в 2024 году. Но кто знает, возможно, если родина позовет - все случится и раньше. Подробности смотрите в материале Марии Осиповой.

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